Михаил Дегтярев рассказал, для чего нужно соглашение Минспорта РФ с РПЦ

Фото: Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев поделился, для чего Минспорта подписало соглашение с Русской Православной Церковью. Он отметил, что этот шаг содействует духовности общества.

«Это событие знаковое для нас. Физическая сила и сила духа – это два начала, которые формируют личность человека, волю, характер, здоровье.

После церемонии подписания обсудили с Патриархом этапы реализации соглашения и других наших совместных проектов. В том числе Спортивные игры в честь святого благоверного князя Александра Невского и программы духовно-нравственного просвещения.

Благодарю Святейшего Патриарха Кирилла и всех представителей Русской Православной Церкви за открытость и стремление поддержать наших спортсменов. Вместе мы сможем сделать больше для воспитания здорового, сильного, духовно крепкого общества», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее министр спорта России Михаил Дегтярев и патриарх Кирилл подписали документ о сотрудничестве.