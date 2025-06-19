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На главную ТИ-Спорт 19 июня 2025 12:29

Михаил Дегтярев рассказал, что нужно обсудить вопрос об уменьшении легионеров в РПЛ

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Михаил Дегтярев рассказал, что нужно обсудить вопрос об уменьшении легионеров в РПЛ
Фото: fc-zenit.ru

Министр спорта Российской Федерации и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался об изменениях в ограничении иностранных футболистов в РПЛ.

«Очень часто звучит предложение пересмотреть квоты. Например, звучит вариант с 10 легионерами в заявке и пятью на поле. Или, соответственно, 11 и 6. Я считаю, надо это обсудить», – передает слова Дегтярева «Матч ТВ».

Напомним, действующие правила РПЛ гласят, что в заявке клуба может быть не более 13-ти легионеров. А на поле могут находиться не более восьми иностранцев.

В сезоне 2024/25 чемпионом РПЛ впервые в истории стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков. Вторым пришел «Зенит» (66), а третьим – ЦСКА (59).

#премьер-лига #спорт #футбол
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