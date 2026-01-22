Михаил Дегтярев: «Будем защищать право спортсменов на честное участие в соревнованиях»

Фото: Владимир Васильев, "Татар-Информ"

Министр спорта России Михаил Дегтярев в беседе с «РИА Новости» отреагировал на информацию о продлении отстранения сборных России по хоккею.

Напомним, сегодня на совете ИИХФ было принято решение оставить в силе санкции в отношении сборных России и Беларуси.

«Федерация хоккея России при поддержке Олимпийского комитета России обжалует в Спортивном арбитражном суде решение Совета ИИХФ о недопуске на соревнования молодёжных команд из России вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета, который в декабре 2025 года прямо указал международным федерациям на недопустимость ограничений для юношеского спорта, включая командные дисциплины.

Ссылки ИИХФ на так называемые соображения безопасности несостоятельны. Подобная аргументация уже была предметом разбирательства в CAS в рамках иска против Международной федерации санного спорта, и суд признал её необоснованной. Юристы Олимпийского комитета России представили десятки примеров участия российских спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо инцидентов, а независимый швейцарский эксперт по правам человека подтвердил, что тотальный бан на участие противоречит всем существующим гуманитарным и правовым принципам в области прав человека и носит откровенно дискриминационный характер.

При этом ряд международных федераций, включая WCF, FEI, FIE, FIVB, WBSC, уже имплементировали рекомендации МОК. Мы последовательно будем защищать право наших молодых спортсменов на честное и равное участие в соревнованиях, процесс возвращения России в мировой спорт продолжится», – сказал Дегтярев.