Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем XX века у читателей

Писатель Михаил Булгаков стал самым популярным автором русской литературы XX века среди россиян в 2026 году. Об этом сообщили «ТАСС» в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».

В компании рассказали, что в преддверии 135-летия со дня рождения писателя сервис проанализировал интерес читателей к его произведениям в разных жанровых категориях. По итогам периода с 1 января по 13 мая Булгаков оказался самым востребованным автором русской литературы XX века по выручке во всех моделях монетизации.

Кроме того, он занял второе место среди самых популярных авторов русской классики и вошел в десятку наиболее продаваемых классиков мировой литературы.

Следом за Булгаковым по популярности среди писателей русской литературы XX века расположились Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горький и Александр Куприн.

В рейтинге авторов русской классической литературы Булгаков занял второе место. Лидером списка стал Федор Достоевский. Также в число самых востребованных классиков вошли Владимир Набоков, Лев Толстой и Александр Пушкин.

В общем рейтинге мировой классической литературы Михаил Булгаков занял девятое место. Первую строчку вновь занял Федор Достоевский. На втором и третьем местах оказались Эрих Мария Ремарк и Лев Толстой.

Также в первую десятку вошли Уильям Сомерсет Моэм, Айн Рэнд, Владимир Набоков, Арчибалд Кронин, Шарлотта Бронте и Сергей Довлатов.