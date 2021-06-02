Михаил Богданов: Татарстан способствует сближению России и ближневосточных стран

Татарстан играет ключевую роль во взаимоотношениях России и ближневосточных стран, а также способствует сотрудничеству государств. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ сообщил замминистра иностранных дел России, специальный представитель Президента РФ по Ближнему востоку Дмитрий Богданов.

«Татарстан очень активно работает с ближневосточными государствами. МИД России всегда в тесном контакте с руководством республики и в плане сотрудничества в промышленности, и в отношении гуманитарных контактов. Рустам Минниханов возглавляет группу стратегического развития „Россия — исламский мир“. Нам повезло, что у нас есть такой механизм во взаимоотношениях с мусульманским миром», — сказал Богданов.

Большой вклад в развитие отношений России и мусульманских стран вносит проводимый ежегодно в Казани форум KazanSummit. На его полях регулярно приписывают множество контрактов и соглашений, а также выстраивают отношения и приходят к решению по ключевым вопросам, отметил спикер.