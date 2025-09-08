Михаил Бердин выйдет с первых минут в составе «Ак Барса» против «Авангарда»
Вратарь Михаил Бердин выйдет с первых минут в составе «Ак Барса» на матч против «Авангарда». Начало встречи в Омске запланировано на 16:30 по мск.
Стартовый состав «Ак Барса», опубликованный пресс-службой казанского клуба.
Вратарь: Бердин (Билялов)
Первое звено: Барабанов – Семенов – Алистров. Защитники: Лямкин – Миллер
Второе звено: Денисенко – Биро – Яшкин. Защитники: Карпухин – Марченко
Третье звено: Пустозеров – Сафонов – Галимов. Защитники: Фальковский – Яруллин
Четвертое звено: Бровкин – Фисенко – Кателевский
Тринадцатым нападающим заявлен Тимофей Жулин.