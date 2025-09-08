news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 сентября 2025 15:42

Михаил Бердин выйдет с первых минут в составе «Ак Барса» против «Авангарда»

Читайте нас в
Телеграм
Михаил Бердин выйдет с первых минут в составе «Ак Барса» против «Авангарда»
Фото: ak-bars.ru

Вратарь Михаил Бердин выйдет с первых минут в составе «Ак Барса» на матч против «Авангарда». Начало встречи в Омске запланировано на 16:30 по мск.

Стартовый состав «Ак Барса», опубликованный пресс-службой казанского клуба.

Вратарь: Бердин (Билялов)

Первое звено: Барабанов – Семенов – Алистров. Защитники: Лямкин – Миллер

Второе звено: Денисенко – Биро – Яшкин. Защитники: Карпухин – Марченко

Третье звено: Пустозеров – Сафонов – Галимов. Защитники: Фальковский – Яруллин

Четвертое звено: Бровкин – Фисенко – Кателевский

Тринадцатым нападающим заявлен Тимофей Жулин.

#ХК Ак барс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

7 сентября 2025
Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

7 сентября 2025