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На главную ТИ-Спорт 17 марта 2025 12:28

Михаил Беленицкий попал в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

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Михаил Беленицкий попал в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ
Фото: unics.ru

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своем телеграм-канале назвала игроков, вошедших в символическую пятерку недели.

В нее вошли Дуэйн Бэйкон («Зенит»), Михаил Беленицкий (УНИКС), Александр Захаров («Парма»), Джеремайя Мартин («Уралмаш) и Амат М’Бай (ЦСКА).

Напомним, вчера УНИКС играл с «Самарой» (120: 64). В той игре Беленицкий заработал 20 очков, а также записал на свой счет 6 подборов, 2 передачи и 31 балл в рейтинге эффективности.

В данный момент первое место в таблице Единой лиги ВТБ занимает ЦСКА. Вторым идет «Зенит», а третьим УНИКС. На четвертой строчке расположился «Локомотив-Кубань».

#уникс #баскетбол #единая лига втб #спорт
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