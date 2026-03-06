Михаил Беленицкий оценил первую половину сезона для УНИКСа

Фото: bcunics.ru

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий оценил первую половину сезона для команды. По истечении 28 матчей регулярного чемпионата казанцы идут вторыми в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«В целом, оглядываясь на первую половину, можно сказать, что наше выступление получилось вполне успешным. Было два достаточно тяжелых матча с ЦСКА, которые мы проиграли и одно необязательное поражение от «Пармы». Но считаю, что УНИКС показывал очень хороший баскетбол, который от нас, я думаю, ожидали. Возможно, где-то моментами мы должны были играть лучше, но в целом результат есть результат.Считаю, небольшой отдых пошел нам на пользу. Все восстановили силы, собрались с мыслями.

Видно, что ребята в хорошем расположении духа, заходят с новыми силами. В субботу нас ждет чрезвычайно важная игра. Знаю, что петербуржцы подходят к ней в оптимальном составе. Поэтому у нас только один настрой – побеждать», – цитирует Беленицкого пресс-служба УНИКСа.

В эту субботу команде Велимира Перасовича предстоит сыграть дома против «Зенита».