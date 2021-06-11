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11 июня 2021  08:58
Эльза Кузнецова

Михаил Афанасьев вручил 500 порций мороженого детям Зеленодольского района

Михаил Афанасьев вручил 500 порций мороженого детям Зеленодольского района
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Во Всемирный день мороженого мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев посетил место проведения Сабантуя и вручил собравшимся для подготовки к празднику ребятам сладкое угощение.

«Дети получили около 500 порций мороженого», — уточнили в пресс-службе муниципалитета.

В Зеленодольском районе активно готовятся к проведению Сабантуя. На главной сцене майдана свое мастерство оттачивают юные артисты со всего района — генеральные репетиции ведутся в ежедневном режиме.

Празднование состоится в субботу, 12 июня, на майдане в микрорайоне Мирный. Тема мероприятия в этом году сформулирована следующим образом: «Сказка — мудрость народная». 

Праздник плуга развернется на нескольких площадках, где можно будет послушать концерт, принять участие в соревнованиях и играх, увидеть быт татарской деревни, отведать национальные блюда, посмотреть на работу мастеровых. Начнется событие в 9 часов утра.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#зеленодольский район #михаил афанасьев
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