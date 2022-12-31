Михаил Афанасьев рассказал юным зеленодольцам о своей позитивной привычке

Каждое утро глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев старается встречать с улыбкой, думать о позитивном и обязательно желает своей семье хорошего дня. Об этом он рассказал на ежегодном пресс-конференции в Зеленодольске юным журналистам — ученикам школы журналистики Mediana и руководителям школьных медиацентров.

Школьники смогли задать главе района 18 вопросов. Они касались тем благоустройства города, новых инфраструктурных объектов, итогов 2022 года и жизни Михаила Афанасьева вне его профессиональной деятельности.

Участники встречи поинтересовались, считает ли Михаил Афанасьев свою работу — работой мечты.

«Мне кажется, что невозможно работать, если ты считаешь свою работу плохой. У меня интересная работа, она позволяет мне видеть результат своего труда. А еще она позволяет улучшать жизнь наших людей и даёт мне самому развиваться, учиться каждый день», — сказал он.

Юные журналисты также спросили Михаила Афанасьева, какое единстенное «желание для города» он загадал бы, если бы поймал в озере золотую рыбку.

Глава района признался, что хотел бы, чтобы в городе был большой современный концертный зал, чтобы там была современная библиотека, было всё для развития талантливых детей. Если в городе будет вместительный концертный зал, тогда в Зеленодольск поедут звезды первой величины.

Поделился мэр и мыслями о том, каким он видит Зеленодольск через десять лет, когда город будем отмечать столетие. «Я вижу красивый, удобный, комфортный, безопасный город с добрыми, счастливыми, законопослушными и уверенными в себе людьми», — заметил он.

А ещё в рамках пресс-конференции прошел традиционный конкурс на самый оригинальный вопрос. Автор вопроса получил подарок от главы района.

Победителем стал ученик школы журналистики Mediana Илья Фесенко, который спросил, с каким литературным персонажем Михаил Афанасьев себя ассоциирует.

Михаил Павлович улыбнулся и ответил: «Я — мужчина в самом расцвете сил. Спокойствие, спокойствие и только спокойствие — так говорил Карлсон. Вот этим спокойствием и добротой я хочу быть на него похожим».

Руководителю школы Mediana Денису Анисимову вручили благодарность за развитие медианаправления в Зеленодольском районе.

«Детские вопросы на недетские темы — очень позитивные эмоции от общения с ребятами. Подрастающее поколение интересуется развитием города и района, что не может не радовать. Это новый взгляд, новые мысли, желание делать мир вокруг себя лучше!» — отметил глава муниципалитета.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации, пресс-конференция проводится с прошлого года и уже успела стать традицией. Событие проходит в теплой и душевной атмосфере. В этом году ребятам вручили книги, посвященные 90-летию Зеленодольска, был организован чайный стол.