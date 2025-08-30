Михаил Афанасьев поздравил зеленодольцев с Днем республики Татарстан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поздравил земляков с Днем Республики Татарстан и Днем города. Поздравление он опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Сегодняшний праздник напоминает нам, что мы – часть большой и дружной семьи, где рядом живут люди разных национальностей и вероисповеданий, но всех нас объединяет любовь к Родине. Как отмечает Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов: «Вместе мы делаем Татарстан республикой, в которой комфортно жить, работать и создавать семьи», – написал глава муниципалитета.

Он также отметил, что в республике открывают новые школы и детские сады, благоустраивают дворы и парки, а также стартовала масштабная программа по модернизации дорожно-уличной сети. В Зеленодольском районе за последние годы появились новые социальные объекты, развивается медицина и образование, продолжают благоустраивать парки и скверы, строят ФАПы в поселениях, ведут работы по программе «Наш двор» и ремонтируют дороги.

«Но главное богатство нашего города – это люди, их труд, энергия и любовь к своей малой родине. Этот год особенный – он посвящен Защитникам Отечества и 80-летию Великой Победы. Мы с благодарностью склоняем головы перед ветеранами, выражаем признательность нашим бойцам и волонтерам. Вы – пример настоящего патриотизма», – подчеркнул Афанасьев.

Он также пожелал землякам крепкого здоровья и счастья, чтобы в семьях царила радость, а в сердцах – гордость за Татарстан.