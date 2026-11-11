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Происшествия 11 ноября 2026 08:49

Mitsubishi опрокинулся и превратился в груду металла на Вознесенском тракте

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Mitsubishi опрокинулся и превратился в груду металла на Вознесенском тракте

Жуткое ДТП произошло в Казани на Вознесенском тракте. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную скорость и врезался в ограждение посередине дороги. Легковушка опрокинулась и превратилась в груду металла.

В результате происшествия пострадал водитель, он находится в тяжелом состоянии. Пассажира осматривают, рассказали агентству в ГАИ.

Последствия происшествия попали на видео.

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