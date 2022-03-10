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Ру Тат
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Экономика
10 марта 2022  09:46

Mitsubishi Electric прекращает поставки в Россию

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Японская Mitsubishi Electric объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию. Кроме того, она планирует передать 1 млн евро для помощи Украине, сообщает со ссылкой на заявление компании ТАСС.

«В связи со сложившейся логистической и финансовой ситуацией мы вынуждены прекратить поставки в Россию, продолжение ведения бизнеса представляется сложным», — говорится в документе.

Компания поставляла на российский рынок электронику, такую как кондиционеры, бытовая техника, оборудование для промышленной автоматизации.

Многие страны начали ужесточать санкции против России после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным начала специальной военнной операции по защите Донбасса, а также подписания указов о признании независимости ДНР и ЛНР.

#спецоперация на Украине #санкции #электроника
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