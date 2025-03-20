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Общество 20 марта 2025 15:54

Митрополия Татарстана займется духовно-нравственным просвещением росгвардейцев

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Митрополия Татарстана займется духовно-нравственным просвещением росгвардейцев
Фото: tatmitropolia.ru

В Казанском епархиальном управлении прошла встреча главы Казанской и Татарстанской митрополии митрополита Кирилла с руководителем Управления Росгвардии по РТ Рустемом Гумеровым.

Как сообщает пресс-служба митрополии, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между епархиями Татарстанской митрополии и региональным подразделением Росгвардии.

Митрополит Кирилл и Рустем Гумеров согласовали программу совместных мероприятий на период 2025-2026 годов, направленных на духовно-нравственное просвещение сотрудников управления.

Руководитель Управления Росгвардии по РТ вручил главе Татарстанской митрополии почетную грамоту в знак признательности за помощь в решении задач и реализации полномочий, возложенных на сотрудников ведомства.

#татарстанская митрополия #управление росгвардии по рт
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