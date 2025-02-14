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Общество 14 февраля 2025 10:17

Митрополия Татарстана и Общественная палата РТ подписали соглашение о правах заключенных

Татарстанская митрополия и Общественная палата РТ подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны взяли обязательства по взаимной работе в обеспечении прав осужденных и арестованных на свободу совести и вероисповедания. Документ подписали председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: © Татарстанская митрополия

«Сейчас многое делается для усиления работы Общественной наблюдательной комиссии на федеральном и региональном уровне. В числе процедур, которые были рекомендованы нам Общественной палатой РФ, подписание данного соглашения», – отметила Зиля Валеева.

Также она подчеркнула, что соглашением стороны документально закрепляют постоянное взаимодействие, которое осуществляется на протяжении многих лет.

«Безусловно, служение духовенства в местах заключения очень важно. Там находятся люди, которые совершили правонарушения, но которые ищут пути исправления. В частности, многие осужденные пожелали отправиться на СВО. Все те, кто находится в местах заключения, нуждаются в крепкой руке поддержки. Такой рукой может стать работа представителей Общественной наблюдательной комиссии. В состав ОНК мы будем рекомендовать духовенство всех епархий Татарстанской митрополии. Русская Православная Церковь имеет огромный опыт, необходимый для решения поставленных задач», – рассказала председатель Общественной палаты РТ.

Зиля Валеева отметила, что священнослужители Татарстанской митрополии совместно с представителями Духовного управления мусульман Татарстана уже принимают активное участие в исполнении закона о пробации. Этот закон направлен на коррекцию социального поведения осужденных, ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию тех, кто освободился из мест лишения свободы, а также тех, кто отбывал наказание, не связанное с изоляцией от общества.

«Мы призваны заботиться о ближних, где бы они ни находились. Очень важно, чтобы люди, оказавшиеся в местах принудительного содержания, чувствовали нашу поддержку. Люди попадают туда разными путями. Кто-то прежде пребывал в неблагополучном обществе и никогда не видел другой жизни. Есть категория людей, которые находят Бога именно в местах заключения. Оказавшись в очень трудной жизненной ситуации, люди ищут какую-то точку опоры и находят эту опору в общении со Всевышним», – рассказал Митрополит Кирилл.

Он обратил внимание, что именно поэтому в каждой исправительной колонии в Татарстане есть как мечеть, так и православный храм, а в колониях-поселениях, СИЗО и исправительном центре – часовни, молитвенные и молельные комнаты.

Фото: © Татарстанская митрополия

«Молитва в этих местах необходима, ведь там повсюду боль, там скорбь, там разлука с близкими. Люди стремятся обрести утешение и находят его в общении с Богом и духовными лицами, которые протягивают руку помощи. Мы должны помогать ближним - это наша задача, которую мы решаем вместе с членами Общественной палаты и людьми, которые трудятся за спинами каждого из вас, делая очень много полезного на местах. Настоящее соглашение будет служить нам постоянным набатом, чтобы мы еще усерднее трудились во благо ближних своих», – заявил владыка Кирилл.

При подписании соглашения присутствовали представители духовенства ДУМ РТ и Татарстанской митрополии, члены общественного совета при УФСИН по РТ и член Общественной Палаты РФ Ольга Павлова и другие.

#Религия #Общественная палата РТ #татарстанская митрополия #УФСИН по РТ
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