Митрополиту Кириллу вручили медаль Общественного совета ФСИН

Фото: Татарстанская Митрополия

В Татарстанской Митрополии состоялась рабочая встреча Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла с председателем Союза общественных деятелей РТ и общественного совета Управления ФСИН по РТ Александром Даренковым.

Стороны обсудили вопросы воспитания подрастающего поколения, помощь подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также вопросы духовного «окормления» верующих в местах лишения свободы, совместные спортивные и образовательные мероприятия.

Александр Даренков высоко оценил работу члена общественного совета УФСИН по РТ, иерея Евгения Гаврилкина, отвечающего за «тюремное служение» в Казанской Епархии, и поблагодарил Владыку Кирилла за большой вклад в совершенствование уголовно-исполнительной системы республики, развитие физической культуры и спорта в Татарстане.

Митрополит Кирилл в ответ выразил признательность за совместную работу.

В завершении встречи Александр Даренков вручил Митрополиту Кириллу медаль Общественного совета ФСИН «За заслуги перед обществом» III степени.