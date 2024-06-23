Митрополита УПЦ Ионафана освободили на Украине по ходатайству патриарха Кирилла

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) Украинской православной церкви был освобожден после почти года заключения. Это стало возможным благодаря ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и последующим переговорам, сообщает ТАСС.

Митрополит Ионафан был осужден украинским судом 7 августа 2023 года на пять лет лишения свободы. Ему вменялось оправдание действий России на Украине и посягательство на территориальную целостность страны. Служба безопасности Украины утверждала, что иерарх распространял пропагандистские материалы, призывающие к захвату власти и изменению границ Украины. Защита настаивала на том, что улики были подброшены во время обыска.

После вынесения приговора Патриарх Кирилл обратился к лидерам поместных православных церквей, религиозным деятелям и представителям международных организаций с призывом о поддержке осужденного митрополита.

Во время рассмотрения апелляции митрополит Ионафан находился под домашним арестом. В марте 2024 года стало известно, что он перенес инсульт. Несмотря на это, 18 июня Винницкий апелляционный суд оставил приговор в силе.

Теперь, после успешных переговоров, митрополит Ионафан будет доставлен в Москву для прохождения необходимого лечения и медицинской реабилитации.