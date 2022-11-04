Митрополит в День Казанской иконы Богородицы: Мы все должны молиться о возвращении мира

Сегодня православные Татарстана торжественно встретили праздник Казанской иконы Божией Матери. Помимо этого, в России празднуется День народного единства, которое в сегодняшнее непростое время необходимо нашей стране как никогда. О том, как прошел священный праздник в столице Татарстана, читайте в репортаже «Татар-информа».

Облачное ноябрьское утро, прохладная погода, мокрые улицы – ничто не помешало православным Казани и всей республики с радостью встретить праздник Казанской иконы Божией Матери.

Сегодняшнее утро было суровым, и тем не менее на входе в Казанский Кремль уже в семь часов утра можно было встретить сотни прихожан, пожилых и молодых: люди улыбались, смеялись – именно в такие праздники вера дает особенное чувство единства и спокойствия.

По пути в Благовещенский собор прихожане обменивались последними новостями, встречали старых знакомых и вместе спешили на утренний молебен.

Внутри священной обители собрались сотни православных – еще больше ожидали на улице, готовились заранее к крестному ходу. Атмосфера теплых эмоций не давала никому из собравшихся замерзнуть. На фоне все это время звонили колокола и доносилась молитва с утреннего богослужения, которое возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Перед службой владыка Кирилл поделился своим мнением и о другом празднике, который отмечается сегодня, – Дне народного единства.

«Каждый из нас понимает, что это наша страна, наша история, наше всё. Мы живем там, где Господь нам судил, поэтому мы любим свою Родину и пытаемся сделать так, чтобы она была лучше и краше», – рассказал правящий архиерей республики.





Митрополит заявил, что нужно сохранить то достояние, которое досталось нам от наших предков. Отдельное внимание он обратил на историю учреждения праздника, в котором участвовали представители всех религиозных течений нашей страны, – именно это отчасти и символизирует единство народов разных национальностей и религий в России.

«У нас, к сожалению, во многом забыта история, но у нас очень много славных и по-настоящему объединяющих дат. Этот праздник один из тех, на котором люди с совершенно разными взглядами на вечную жизнь объединились для спасения единой страны», – поделился своим мнением митрополит Кирилл.





Правящий архиерей вспомнил о такой значимой для истории России фигуре, как Патриарх Гермоген, который был верен единому царству и являлся идеологом народного освобождения в Смутное время. По словам митрополита, именно Казанская икона Богородицы, которую принимал Патриарх Гермоген, стала символом объединения людей и освобождения Москвы.

«Хотелось бы, чтобы мы были сегодня вместе. Мы видим, как сегодня разные поколения по-разному относятся к происходящему. Но мы же понимаем, что у нас одна страна, и мы за нее переживаем. Верующие люди сегодня должны в каждой своей религиозной традиции молиться, чтобы Бог вернул нам мир на нашу землю», – призвал верующих митрополит Кирилл.





По окончании службы начался крестный ход – священнослужители пронесли через крыльцо собора чудотворный образ Богородицы. Прихожане пропустили священников, после чего присоединились к традиционному молитвенному шествию.

Даже в этот момент владыка Татарстана находил время для того, чтобы приветствовать по пути всех пришедших и поздравлять их с радостным праздником.





Выйдя из Кремля, крестный ход прошел по заранее огороженным дорогам. Никто не спешил, лишь некоторые прихожане стремились обогнать шествие, чтобы посмотреть на чудотворный образ.





На протяжении хода всех пришедших координировали волонтеры и сотрудники полиции, которые следили за безопасностью прихожан и порядком на каждой улице.

Впереди крестного хода ехала машина со звонарями, которые, не прекращая, поддерживали праздничный трезвон. Лишь на подходе к улице Карла Маркса они прекратили звон – его подхватили священнослужители церкви Святой великомученицы Параскевы Пятницы.

Некоторые автомобилисты не успели отъехать с пути крестного хода, однако каждый из них с пониманием отнесся к ситуации и с интересом рассматривал проходящих мимо священников и прихожан.





В конце хода Казанскую икону Божией Матери торжественно внесли в величественный Казанский собор. В стенах священной обители потихоньку становилось все больше прихожан – все присоединялись к Божественной литургии.

«Мне очень радостно, что два таких светлых праздника приходятся на один день, в который мы всей подросшей с недавних пор страной можем объединиться для общей молитвы о благополучии и скорейшем разрешении конфликтов», – поделилась с корреспондентом «Татар-информа» одна из прихожанок.





Некоторые из верующих еще находились на площади собора, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться красотой воссозданного храма. На площади также была организована небольшая лавка, где все желающие могли приобрести воду и еду, а также купить понравившийся сувенир на память.

В конце литургии митрополит вновь поприветствовал всех пришедших, поздравил их с праздником, а также поблагодарил священников за службу.

«Сегодня, в День народного единства, мы с вами как никогда понимаем, что единство – это требование нашего будущего, нашей настоящей жизни. Преподобный Сергий сказал: “Любовью и единением спасемся’”. Где у нас любовь и где единение? Если нет ни одного, ни другого, то не может быть и третьего», – обратился к прихожанам владыка Татарстана.





Митрополит призвал простить друг другу все обиды и закрыть свое сердце для осуждения и чужих грехов – помнить только о своих.

«Мы все хотим, чтобы был мир на нашей земле, но этот мир не может быть сегодня возвращен в нашу землю, кроме как только покаянием и глубоким смирением с его народом. Мы обращаемся сегодня к Божией Матери, чтобы она сохранила нашу землю и наш народ, чтобы дала время на покаяние. И чтобы мы с вами ценили то, что есть в этой жизни», – рассказал митрополит Кирилл.

В завершение владыка пожелал всем пришедшим насладиться этим торжеством, твердостью духа наших предков, а также радости в этот священный день.





После Божественной литургии все желающие прихожане смогли причаститься. После завершения службы некоторые верующие еще остались ненадолго рядом с собором, чтобы сфотографировать его и поделиться с близкими. Другие же пошли домой – проводить праздничный выходной день с семьей и друзьями.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»