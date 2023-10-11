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Митрополит Тихон Шевкунов назначен главой Крымской митрополии
Митрополит Тихон решением Синода назначен главой Крымской митрополии. Решение опубликовано на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.
«Главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией», – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Крымская митрополия включает в себя Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии. Ранее Главой Крымской митрополии являлся митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец).
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