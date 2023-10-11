news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 11 октября 2023 19:55

Митрополит Тихон Шевкунов назначен главой Крымской митрополии

Скопировать ссылку

Митрополит Тихон решением Синода назначен главой Крымской митрополии. Решение опубликовано на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

«Главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Крымская митрополия включает в себя Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии. Ранее Главой Крымской митрополии являлся митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец).

#митрополия
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100