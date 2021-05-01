Митрополит Татарстанский возглавил Пасхальную службу в Благовещенском соборе Кремля

В Благовещенском соборе Казанского Кремля началась пасхальная служба, которую возглавляет Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В ночь с первого на второе мая владыка совершит полунощницу, крестный ход, а после Пасхальную заутреню и Литургию.

Православные встречают один из самых великих праздников - Воскресение Господне.

В прошлом году в пасхальную ночь храмы были закрыты для прихожан в связи с антиковидными ограничениями. Татарстанцы присоединялись к праздничной службе в режиме онлайн. В этом году храмы вновь открыли для прихожан. Об ограничительных мерах также упомянул Митрополит Кирилл в своем пасхальном послании.

«Многие из нас не могли поздравить своих близких, помочь нуждающимся, утешить плачущих, посетить больных — сотворить все те дела милосердия и любви, которые принято совершать в пасхальные дни. Так постараемся в этом году, когда ограничительные меры значительно ослаблены, совершить как можно больше добрых дел, восполнив и то, что было упущено год назад, и, тем самым, проявим свою деятельную любовь к нашим ближним», - сказал в послании в честь праздника правящий архиерей.