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Религия
30 декабря 2022  08:41
Полина Шевчук

Митрополит Татарстанский Кирилл возглавил делегацию РПЦ в российско-иранской комиссии

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Митрополит Татарстанский Кирилл возглавил делегацию РПЦ в российско-иранской комиссии
фото: Татарстанская митрополия

Накануне на заседании Священного Синода председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний зачитал доклад о подготовке очередного заседания совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие-Ислам». Мероприятие пройдет с 19 по 22 февраля в Москве.

Участники заседания утвердили состав делегации РПЦ. Было решено, что главой делегации станет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

 

#митрополит Кирилл #РПЦ
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