Митрополит Татарстанский Кирилл возглавил делегацию РПЦ в российско-иранской комиссии

фото: Татарстанская митрополия

Накануне на заседании Священного Синода председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний зачитал доклад о подготовке очередного заседания совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие-Ислам». Мероприятие пройдет с 19 по 22 февраля в Москве.

Участники заседания утвердили состав делегации РПЦ. Было решено, что главой делегации станет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.