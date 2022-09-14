Митрополит Татарстана в составе делегации в Казахстане встретился с Папой Римским

Сегодня в столице Казахстана состоялась встреча иерархов Русской Православной Церкви: председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, митрополита Минского и Заславского Вениамина, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла с Папой Римским Франциском.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Как сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии, встреча произошла во Дворце Независимости во время работы VII Съезда лидеров традиционных и мировых религий.

Глава Римско-Католической Церкви передал приветствие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Митрополит Антоний передал слова благопожеланий Понтифику от Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Папа Римский интересовался, как живет и функционирует Митрополичий округ Русской Православной Церкви в Казахстане. Об истории и современной жизни Православия в Республике Понтифику рассказал митрополит Александр. А также о том, как происходит взаимодействие и сотрудничество в стране, где представлены разные религии. Главной целью митрополит Александр назвал укрепление межконфессионального мира, межэтнического согласия и сохранение традиционных нравственных ценностей.

Форум съезда лидеров мировых и традиционных религий сегодня начался с пленарного заседания «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Председательствовал на заседании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Он отметил, что для страны большая честь собрать вместе самых уважаемых духовных лидеров мира и наладить диалог.

«Я благодарю всех вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Казахстан. Это свидетельствует о нашей общей заинтересованности в сохранении мира и укреплении межцивилизационного диалога. В эпоху перемен и неопределенности сегодняшняя встреча приобретает особое значение. Наш Съезд стал одним из ключевых глобальных форматов межцивилизационного диалога. Символично, что инициатива о проведении этого межрелигиозного форума исходила именно от Казахстана. Наша древняя земля на протяжении тысячелетий выступала связующим мостом между Востоком и Западом. Здесь, в Великой степи, билось сердце огромных кочевых империй, частью культурного кода которых неизменно была веротерпимость», — сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проведение Съезда – важная часть политики Казахстана, нацеленная на укрепление диалога и сотрудничества и в Казахстане, и во всем мире.

«Декларации, принятые на всех предыдущих форумах, неизменно осуждали радикализм, насилие и конфликты, какими бы идеями они ни прикрывались. В современных сложных реалиях крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют всему миру пример доброй воли, преодолевающей любые разногласия. В этом, на мой взгляд, состоит главная миссия и особенность нашего Съезда», — заявил Касым-Жомарт Токаев.