«Пусть святая вода станет для нас водой очищения»: как в Татарстане встречали Крещение

Сегодня православные празднуют Крещение Господне, многовековой традицией которого является погружение в иордань. Корреспонденты ИА «Татар-информ» побывали на праздничной службе в Лаишевском районе Татарстана, а после нее пообщались с теми, кто решился сегодня окунуться в ледяную воду.

Сегодня православные празднуют Крещение Господне, многовековой традицией которого является погружение в иордань

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Пусть праздник Крещения будет для нас днем особой милости Божьей»

19 января во всех православных храмах Татарстана прошли Крещенские богослужения. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отслужил Божественную литургию в Богоявленском храме села Каипы Лаишевского района Татарстана.

«Пусть сегодняшний день Великого праздника Крещения Господня будет для всех нас днем особой милости Божьей, – обратился к верующим владыка. – Чтобы эта святая вода, которую мы получаем сейчас, действительно стала для нас водой очищения. Водой животворящей, которая по-настоящему помогала бы нам. Чтобы она напоминала еще и о том, что милость Божья – вот она, рядом! Человек настолько мутно себя ведет, что многого не замечает. Если мы доверимся своему внутреннему зрению, то увидим, что Господь рядом. Его святые угодники постоянно помогают. Вытаскивают нас иногда из самых страшных обстоятельств. И даруют нам жизнь и благословение».

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отслужил Божественную литургию в Богоявленском храме села Каипы Лаишевского района Татарстана Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Служба завершилась около 11 часов, сразу после нее началось Великое водоосвящение. Для желающих окунуться на местном роднике организовали две купели.

«Лаишевский район – особый: изобильный и отрадный. Местные жители получают удовлетворение от своих трудов. Знают, что благословение Божье с нами! Пусть радость и счастье всегда будут в этих краях», – отметил митрополит.

«Войти в купель обязательно надо, пропустить праздник через себя»

Желающих окунуться в ледяную воду оказалось довольно много. Приобщиться к празднику решили и пожилые татарстанцы, и люди среднего возраста. Но особенно много пришло молодежи. Лица ныряльщиков раскраснелись от зимней прохлады.

Служба завершилась около 11 часов, сразу после нее началось Великое водоосвящение Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Большинство верующих предпочитали заходить в воду в купальных костюмах, однако кому-то комфортнее было делать это в длинных рубахах. Далеко не каждый отважился погрузиться в купель с головой, заходили в воду лишь по шею.

«Окунаюсь в иордань каждое Крещение. В Каипах живет моя мама. Приезжаю к ней в гости на праздник! Вместе посещаем службу, а потом идем нырять. Это нечто необыкновенное! Чувство колючих иголочек по всему телу. Вначале перехватывает дыхание, но уже через пару минут становится очень хорошо. Очищаешься и физически, и душевно», – рассказала прихожанка Ольга.

Далеко не каждый отважился погрузиться в купель с головой, заходили в воду лишь по шею Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Погода стояла яркая и по-настоящему праздничная. Было относительно тепло – столбик термометра опустился чуть ниже нуля. Кружились крупные хлопья снега, дул ветер.

«Это разве зима? Зима – это минус 20! Войти в купель обязательно надо. Пропустить праздник через себя. Вода особенная сегодня. Ныряешь и получаешь огромный заряд бодрости. Избавляешься от негатива и плохих мыслей», – поделился местный житель Николай.

Как окунались в Казани

Не меньшей популярностью пользовались и купели в Казани. Корреспонденты ИА «Татар-информ» посетили две купели на озере Верхний Кабан.

За безопасность людей отвечали полицейские, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На улице 8-й Давликеевской было практически невозможно припарковаться. Повсюду в хаотичном порядке стояли машины. Уже окунувшиеся в купель люди отогревались, кутаясь в полотенца и пледы. Пританцовывали, размахивали руками и… делали селфи.

На обеих иорданях были установлены деревянные сходни с перилами – для удобства и безопасности. Работали теплые палатки для переодевания. Для удобства купающихся тропинку к купели выложили еловыми ветвями.

За безопасность людей отвечали полицейские, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи – сотрудники экстренных служб будут дежурить возле купелей до 10 часов вечера. Потом вход к иорданям закроют.

Жители Дербышек традиционно окунаются в купель на озере Комсомольское Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Мы внимательно следим за всеми, кто приходит купаться. Когда что-то нас смущает в человеке, пытаемся его разговорить и понять, все ли с ним в порядке. А если алкогольное опьянение налицо, беседовать вообще не о чем – прогоняем с площадки. Кстати, казанцы довольно дисциплинированны. Не первый год работаю в этот день. Неприятные и конфликтные ситуации возникают крайне редко», – рассказал сотрудник МЧС, представившийся Антоном Сафроновым.