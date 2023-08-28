Митрополит Татарстана и бывший глава митрополии отслужили вместе в Казанском соборе

Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии в соборе Казанской иконы Божией Матери состоялось торжественное богослужение. Всенощное бдение совершили Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и митрополит Анастасий Меткин, который в прошлом являлся главой Татарстанской митрополии.

В богослужении приняли участие два архиерейских хора: мужской, под управлением Дениса Рогова, и смешанный, под управлением Марины Литвиненко. Во время литургии по традиции из алтаря на середину храма была вынесена Плащаница Божией Матери.

Фото: Пресс-служба Казанской епархии

После службы Митрополит Кирилл поздравил владыку Анастасия с днем рождения.

«Дорогой владыка! Мы рады приветствовать Вас в этом замечательном кафедральном соборе, который Вы вымаливали много лет. Поздравляем Вас с днем рождения. Желаем Вам многая и благая лета», – поздравил он архиерея.

Затем, собравшиеся в соборе архипастыри пропели владыке Анастасию «Многие лета».

Под конец богослужения было совершено славление Божией Матери перед Плащаницей, после чего митрополит Кирилл поздравил верующих с праздником.

«Поздравляю вас с прекрасным праздником Успения Пресвятой Богородицы. Храни вас всех Господь. Грядите в домы ваши с миром. Ангел Господень да сопутствует всем вам», – сказал он.

Сегодня утром, в праздник Успения Божией Матери, глава Татарстанской митрополии возглавил праздничную литургию в Свияжском Богородице-Успенском монастыре. А вечером совершит богослужение с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы в Казанском соборе митрополит Кирилл. Начало богослужения в 17.00.