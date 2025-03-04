Митрополит Кирилл: «Раис рассказал Президенту, что в РТ уделяют внимание всем конфессиям»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на то, что в республике уделяется особое внимание всем конфессиям, рассказал в беседе с «Татар-информом» митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«На этой встрече глава нашего государства сразу сказал Раису Татарстана: “Давно не виделись”, – это был хороший знак и доброе напоминание о том, что совсем недавно прошел саммит БРИКС и Рустам Нургалиевич, как гостеприимный хозяин, принимал многих руководителей разных государств, участников саммита. Он с большим уважением и вниманием встречал тех, кто приезжал в нашу Казань. Этот момент располагал к дальнейшему доверительному разговору», – поделился митрополит Кирилл.

Обратил он внимание и на разговор о межконфессиональном согласии в республике, добавил владыка.

«В разговоре они очень быстро подошли к нашей теме. Для нас не секрет, что в Татарстане мы живем достаточно благополучно. Внимание со стороны правительства республики и руководителей различного уровня, и прежде всего нашего Раиса Рустама Нургалиевича, оказывается для всех – не только для мусульман или православных, но и для представителей старообрядческой церкви, иудейской и католической общины. Мы на всех мероприятиях всегда вместе», – отметил правящий архиерей.

По его мнению, между представителями разных конфессий в Татарстане не существует глубинных и внутренних разногласий.

«Сейчас у мусульман идет священный месяц Рамадан, а у нас Великий пост. Это время особых молитв и особого отношения к Богу. Сегодня это очень показательно для всех нас. Мы даже празднуем, в принципе, плюс-минус вместе и постимся тоже одновременно. Для нас очень важно межрелигиозное согласие, оно необходимо здесь», – подчеркнул митрополит.