Митрополит Корнилий заложил кирпич в строящийся старообрядческий храм в Зеленодольске

Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий заложил кирпич в строящийся храм в честь великомученика Георгия Победоносца в микрорайоне Мирный Зеленодольска.



Храм будет двухэтажный, общей площадью около 270 квадратных метров. Планируется благоустроить внутренний дворик и прилегающие территории.



«Строительство храма было начато в прошлом году, отмечу, в Зеленодольске и в соседних районах более 2 тысяч верующих старообрядцев. Уверен, этот храм не только украсит наш город, но станет большим подарком для прихожан», – отметил Михаил Афанасьев.



Сегодня митрополит Корнилий принимает участие во Всероссийском старообрядческом форуме с международным участием «Традиционные семейные ценности» в Казани. На него съехались порядка 200 представителей из разных стран мира.