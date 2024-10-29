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Общество 29 октября 2024 12:03

Митрополит Корнилий заложил кирпич в строящийся старообрядческий храм в Зеленодольске

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Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий заложил кирпич в строящийся храм в честь великомученика Георгия Победоносца в микрорайоне Мирный Зеленодольска.

Храм будет двухэтажный, общей площадью около 270 квадратных метров. Планируется благоустроить внутренний дворик и прилегающие территории.

«Строительство храма было начато в прошлом году, отмечу, в Зеленодольске и в соседних районах более 2 тысяч верующих старообрядцев. Уверен, этот храм не только украсит наш город, но станет большим подарком для прихожан», – отметил Михаил Афанасьев.

Сегодня митрополит Корнилий принимает участие во Всероссийском старообрядческом форуме с международным участием «Традиционные семейные ценности» в Казани. На него съехались порядка 200 представителей из разных стран мира.

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