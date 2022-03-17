Митрополит Кирилл заложил камень на месте строительства храма в Лаишевском районе РТ

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл принял участие в церемонии закладки первого камня на месте строительства храма в селе Среднее Девятово в Лаишевском районе РТ.

В памятном событии также приняли участие председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов и местные жители. Новое культовое сооружение появится рядом с родником.

Храм будет воздвигнут в честь Алексия человека Божьего. «Я сутки уговаривал Алексея Ивановича (Демидова — прим Т-и), чтобы он дал разрешение построить этот храм именно в честь этого святого, — отметил в своей речи Митрополит Кирилл. — Это будет образ чистоты и искренности, которыми обладал этот святой. В нашей епархии еще пока нет храма Алексия человека Божьего, а теперь, надеюсь, будет».

Обращаясь ко всем присутствующим, Алексей Демидов отметил, что мысль о строительстве храма появилась у него еще восемь лет назад.

«Строить будем с чистыми помыслами и чистыми руками. Начнем стройку в этом году, но по срокам пока не будем загадывать. Сегодня такой светлый день, такое солнце! Все уже измотаны этими военными событиями, телевизионными передачами. Хочется, чтобы сегодня душевность появилась», — сказал уроженец села Среднее Девятово.

Глава района Ильдус Зарипов выразил уверенность, что этот храм будет воздвигнут представителями всех национальностей и вероисповеданий, которые проживают в Татарстане.

«Так принято в нашей республике. Этот прекрасный храм не только удовлетворит потребности верующих, не только станет украшением села Среднее Девятово, но и будет способствовать миру и согласию на нашей земле», — сказал он.