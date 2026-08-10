Митрополит Кирилл выразил соболезнования в связи с атакой БПЛА на Нижнекамск

Соболезнования близким погибших при массированной атаке ВСУ на Нижнекамск выразил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«С глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на город Нижнекамск. Наша республика подверглась жестокой и варварской атаке. Удары производились по производственным и гражданским объектам. Особенно больно осознавать, что жертвами этого злодеяния стали мирные жители. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Молюсь обо всех, кого коснулась эта трагедия, – о тех, кто потерял дорогих сердцу людей, о тех, кто пострадал сам и кто переживает за жизнь и здоровье своих родных», – приводит слова правящего архиерея пресс-служба Татарстанской митрополии.



Во всех храмах Татарстанской митрополии сегодня вечером, перед началом Богослужений, будут совершены панихиды по погибшим. Завтра утром будут отслужены заупокойные Божественные литургии, говорится в сообщении.

«Духовенство митрополии возносит молитвы о скорейшем исцелении раненых и об укреплении всех пострадавших. Призываю священнослужителей проявить деятельную пастырскую заботу о тех, кто нуждается в словах утешения, молитвенной поддержке и милосердном христианском участии. Всемилостивый Господь да упокоит души погибших, дарует исцеление раненым, укрепит родных и близких усопших, утешит всех скорбящих. Сугубо помолимся в эти дни о том, чтобы Бог сохранил нашу землю от новых бедствий, даровал мир нашей стране и всему миру. Помолимся о прекращении кровопролития и об умножении любви», – заявил митрополит Кирилл.