Общество 9 апреля 2026 11:23

Митрополит Кирилл встретит Пасху в соборе Казанской иконы Божией Матери

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавит торжественное пасхальное богослужение в соборе Казанской иконы Божией Матери, во время которого будет также совершен традиционный крестный ход.

Светлое Христово Воскресение – один из главных праздников в Православии. В этот день верующие вспоминают, как воскрес Иисус Христос после распятия на кресте, тем самым победив смерть. Празднику предшествуют 40-дневный Великий пост и Страстная седмица.

На Пасху, по традиции, люди приносят в храм крашеные яйца, куличи и творожные пасхи, чтобы освятить их.
Начало богослужения – ровно в полночь, а днем, в 16:00, в Казанском соборе будет совершена Великая Пасхальная вечерня.

#Религия #пасха #митрополит казанский и татарстанский
В топе
Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

8 апреля 2026
Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

8 апреля 2026
Новости партнеров