Митрополит Кирилл встретит Пасху в соборе Казанской иконы Божией Матери

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавит торжественное пасхальное богослужение в соборе Казанской иконы Божией Матери, во время которого будет также совершен традиционный крестный ход.

Светлое Христово Воскресение – один из главных праздников в Православии. В этот день верующие вспоминают, как воскрес Иисус Христос после распятия на кресте, тем самым победив смерть. Празднику предшествуют 40-дневный Великий пост и Страстная седмица.

На Пасху, по традиции, люди приносят в храм крашеные яйца, куличи и творожные пасхи, чтобы освятить их.

Начало богослужения – ровно в полночь, а днем, в 16:00, в Казанском соборе будет совершена Великая Пасхальная вечерня.