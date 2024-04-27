Митрополит Кирилл встретился с юными хоккеистами из Луганска

Воспитанники детско-юношеской хоккейной команды «Дизель — 2010» из Луганска приехали в Казань для участия в тренировочных сборах и товарищеских поединках со сверстниками из Татарстана и ветеранами хоккея. Накануне ребята посетили Казанский Богородицкий мужской монастырь, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Экскурсию по Богородицкой обители для гостей провел насельник монастыря иеромонах Алипий (Козиков). Он рассказал детям об истории Казанской иконы Божией Матери, познакомил со святынями, выставленными для поклонения в воссозданном Казанском кафедральном соборе.

Фото: © Татарстанская митрополия

В главном храме Татарстана юных хоккеистов из ЛНР поприветствовал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Владыка помолился с ребятами у чтимого списка Казанской иконы Царицы Небесной, а затем пригласил их на чаепитие.

В мероприятии также приняли участие вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов, заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Ольга Павлова, главный тренер ХК «Дизель» Сарвар Аскарходжаев.

Архипастырь рассказал детям об истории Казани, об исторических личностях, которые жили и трудились в Казанском крае, о выдающихся деятелях науки, чья жизнь была связана с Казанским университетом.

Владыка пожелал ребятам спортивных побед и духовного возрастания.

«Мы очень рады, что вы к нам приехали! Надеемся, что вы хорошо и продуктивно проведёте время в нашем городе, а, вернувшись домой, будете одерживать новые спортивные победы. Старайтесь быть опорой для своих пап, мам, братьев, сестер, друзей, и все они будут радоваться вашим успехам», – сказал он.

Фото: ©Татарстанская митрополия

На память митрополит Кирилл подарил луганским хоккеистам Казанские иконы Божией Матери и пряники ручной работы с изображением Казанского собора. Также владыка вручил команде портрет священномученика Гермогена.