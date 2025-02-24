Митрополит Кирилл встретился с юными победителями турнира по хоккею с мячом на валенках

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

В приходской библиотеке казанского храма преподобного Серафима Саровского состоялась встреча митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла с детской командой клуба «Ак Барс – Динамо», победившей в хоккейном турнире с мячом на валенках. Соревнования прошли в рамках XV Всероссийского турнира по русскому хоккею на призы святейшего патриарха Московского и всея Руси. Во встрече с митрополитом приняли участие член Общественной палаты России от Татарстана, советник председателя Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова, а также члены хоккейной команды, их тренеры и родители.

«Очень радуюсь за вас, ведь в таком юном возрасте вы смогли одержать победу на Красной площади. Как мы знаем, в сражениях на этом месте удалось победить противников только ополчению Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Вы молодцы, что занимаетесь спортом. Чем хорош хоккей? Тем, что это командная игра. Вы все время вместе, стоите плечом к плечу, у вас настоящая мужская дружба, которая обычно на всю жизнь. Ведь команда – вторая семья, где все не разлей вода. Поддержка, взаимовыручка и взаимопомощь в жизни очень важны, потому что хоккей когда-нибудь уйдет, а дружба настоящих мужчин и спортсменов останется», – поздравил глава Татарстанской митрополии юных спортсменов с победой.

В ходе общения дети поделились с владыкой впечатлениями от участия в соревнованиях. В завершение митрополит Кирилл вручил участникам встречи памятные подарки.

«Хотим на следующий год создать команду в другой возрастной категории и уже на коньках», – поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

XV Всероссийский турнир по русскому хоккею был организован Федерацией хоккея с мячом России совместно с Московской патриархией. Он проходил с 17 по 19 февраля на ГУМ-Катке на Красной площади. В день старта состязаний у стен Московского Кремля состоялся турнир по хоккею с мячом на валенках, в котором приняли участие 16 команд.