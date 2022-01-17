Митрополит Кирилл вручил подарки юным пациентам Камского детского медцентра

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах. Главу Татарстанской митрополии приветствовал главврач медцентра, он рассказал о работе больницы и о планах создать в центре молельную комнату.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

После этого владыка Кирилл навестил юных пациентов травматологического отделения детского медцентра. Он пообщался с ребятами, поздравил их с Рождеством и рассказал историю этого праздника.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Затем он вручил каждому ребенку подарок, а казачий хоровой коллектив «Златница» исполнил для детей и врачей рождественские колядки. На прощание митрополит пожелал детям скорейшего выздоровления, а врачам – божьей помощи в их трудах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.