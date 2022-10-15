Митрополит Кирилл возвел в сан игумении настоятельницу Зилантова монастыря в Казани

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл во время ночной литургии возвел в сан игумении настоятельницу Успенского Зилантова монастыря монахиню Тамару Карпову.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Как сообщила пресс-служба Татарстанской митрополии, 13 октября по прошению мирополита Кирилла Священный Синод постановил назначить монахиню Тамару на должность игумении Успенского Зилантова женского монастыря.

В ночь на Покровскую родительскую субботу правящий архиерей совершил Божественную литургию в Успенском соборе монастыря. Во время богослужения возносились молитвы о Российском воинстве – прошения о здравии военнослужащих, мирных жителях, которые находятся в эти дни в зоне проведения специальное военной операции, о мире на нашей земле.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Дорогие братья и сестры, мы сегодня сугубо молимся Пресвятой Богородице о том, чтобы Она ныне, как и прежде, спасала землю русскую от всех бед и несчастий, чтобы Она остановила кровопролитие. Мы сегодня должны побывать на месте жителей осаждённого Константинополя, когда блаженный Андрей увидел Пресвятую Богородицу под куполом Влахернского храма. У жителей города не было защиты, не было надежды на человеческую помощь. Но у них была надежда на Бога и на предстательство Пресвятой Богородицы. Услышаны были молитвы людей. Если мы верим Богу, если доверяем Его всеблагому промыслу, если уповаем на Его помощь и защиту, то мы должны всем сердцем помолиться о том, чтобы это кровопролитие прекратилось. Надо молиться о том, чтобы русская земля выстояла, чтобы святая вера, которую утверждали целые поколения наших благочестивых предков, вновь стала верой всего нашего народа, чтобы мы сердцем соприкоснулись со Христом и стали жить как истинные наследники великого христианского учения», – обратился к прихожанам и духовенству митрополит Кирилл.