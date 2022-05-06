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Религия
6 мая 2022  13:57
Павел Климчак

Митрополит Кирилл возложит цветы к мемориалу героям Великой Отечественной войны

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В субботу, 7 мая, в канун празднования 77-летия Великой Победы, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавит церемонию возложения венков духовенством Казанской епархии к мемориалу героям Великой Отечественной войны в Парке Победы.

 

Фото: Татарстанская митрополия

В мероприятии также будут участвовать клирики городских храмов, учащиеся Казанской духовной семинарии, воспитанники православной гимназии им. святителя Гурия Казанского и прихожане казанских храмов.

Церемония начнется в 8.30, приглашаются все желающие. Об этом сообщается в пресс-службе Татарстанской митрополии.

#мемориал воинам отечества
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