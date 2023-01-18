Митрополит Кирилл возглавил службу в Крещенский сочельник в Богоявленском соборе Казани

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл начал всенощное бдение в Богоявленском соборе Казани. Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник или праздник Богоявление.

Утром митрополит отправился в храм Богоявления Господня села Анатыш Рыбнослободского района Татарстана. Там он совершил вечерню с Литургией святителя Василия Великого. По окончании службы владыка Кирилл совершил великое освящение воды, после чего обратился к верующим:

«Всех вас поздравляю с праздником Богоявления Господня. Сегодня Крещенский сочельник и мы совершили первое в этом году великое освящение воды. К сожалению, в нашей жизни много предрассудков: так, мне доводилось слышать, что в праздник Крещения вода якобы "Крещенская", а в Крещенский сочельник — "Богоявленская". Вода одна, поскольку чин ее освящения — один. С X-XI вв. Иерусалимский устав повелевает освящать воду великим чином в день сочельника и в самый день праздника. Раньше служба навечерия Богоявления, которую мы только что совершили, служилась вечером. После службы люди шли на иордань и освящали воду. Потом совершалась заутреня, а утром верующие вновь шли на иордань», – рассказал митрополит.

Завтра утром митрополит Кирилл отправится в Пестречинский район, чтобы возглавить праздничную крещенскую службу в Смоленско-Богородицкой церкви села Аркатово. После богослужения он вместе с верующими отправится крестным ходом к реке Иннке, чтобы освятить иордань.

В крещенский сочельник совершается первый чин освящения воды. Перед этим проходит служба Царские часы и торжественная вечерня с Литургией святителя Василия Великого. После этого священнослужитель освящает воду и завершает службу. Уже тогда все желающие могут набрать святую воду.

По преданию 19 января в реке Иордан Иисус Христос был крещен Иоаном Предтечи. Когда Спаситель вышел на берег, небеса разверзлись и к людям спустился Бог в виде белого голубя. Поэтому еще одно название праздника – Богоявление. За день до праздника Крещения устанавливается однодневный пост, который заканчивается к утру.

Считается, что, начиная с 18 января, после чина освящения воды, и в течение еще трех дней после праздника вся вода становится святой. Крещением завершаются двухнедельные Святки. А ровно через месяц начнется Великий Пост.

