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Общество 7 апреля 2025 09:05

Митрополит Кирилл возглавил праздничную Благовещенскую службу в Казани

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Митрополит Кирилл возглавил праздничную Благовещенскую службу в Казани
© Елена Фенина / «Татар-информ»

В праздник Благовещение Пресвятой Богородицы митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил торжественную Литургию в Казани. Богослужение по традиции проходит в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Благовещение – это день, когда был зачат Иисус Христос. Благую весть о том, что Дева Мария была избрана Господом как Богоматерь, принес ей архангел Гавриил. Этот праздник отмечается всегда именно 7 апреля, а ровно через девять месяцев после него христиане празднуют Рождество – день, когда Мессия явился на этот свет.

Поскольку Благовещение выпадает на период Великого поста, верующим делают послабление – в этот день разрешено употреблять рыбу. По окончании Литургии планируют выпустить в небо несколько десятков белых голубей, что является красивой традицией праздника.

#православие #митрополит Кирилл #благовещенский собор кремля
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