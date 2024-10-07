Митрополит Кирилл возглавил Литургию в день памяти преподобного Гавриила Седмиезерного

Сегодня, в День памяти преподобного Гавриила Седмиезерного, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил Литургию в Пещерном храме Казанского кафедрального собора.

Сослужили митрополиту секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл Корытко и наместник Казанского Богородицкого мужского монастыря игумен Марк Виленский. В алтаре храма молился епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил. На Богослужении также помолились о Российском воинстве и о мире.

Фото: Пресс-служба Татарстанской Митрополии

Сегодня Русская Православная Церковь также вспоминает первомученицу равноапостольную Феклу, поэтому в своей проповеди митрополит рассказал верующим о ее жизни.

«В этот день мы совершаем память одной из первых святых нашей христианской Вселенской Церкви — святой равноапостольной первомученицы Феклы. Она была первой женщиной, которая пострадала за Христа и за Его учение во время гонений римского императора Нерона», - рассказал владыка.

Правящий архиерей поделился, что подвижница услышала проповедь апостола Павла, который, придя в Рим, оказался в соседнем доме. Услышав слова проповеди, она изменила свою жизнь и стала следовать словам Господа.

«Господь хранил подвижницу и в огне, и в воде, и когда ее отдали на растерзание зверям. Даже мучители отказались продолжать мучить ее. Праведница скончалась, когда ей было около 90 лет — она отошла ко Господу, претерпев мучения за него», – отметил митрополит.

О преподобном Гаврииле Седмиезерном владыка рассказал, что тот жил в XIX-XX веках и скончался в 1915 году.

«Его тоже можно назвать равноапостольным, потому что он как апостол проповедовал слово Христова множеству людей. В числе духовных чад старца были преподаватели и студенты Казанской духовной академии. Спустя два года после кончины преподобного в нашей стране начались гонения на христиан, и ученики святого Гавриила стали мучениками. Мы знаем около 30 епископов, которые прошли через его школу, а в дальнейшем пострадали за Христа. А скольких его воспитанников мы еще не знаем», – рассказал он.

Завершая речь, владыка подчеркнул, что равноапостольная Фекла была храброй и мужественной, а преподобный Гавриил, несмотря на все испытания и скорби, оставался кротким и смиренным.

«Сегодня мы чтим их святую память и надеемся, что Господь по их молитвам и по молитвам других угодников подаст нам силу и крепость духа твердо стоять в вере и быть воинами Христовыми», – сказал митрополит.