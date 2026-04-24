Митрополит Кирилл возглавил литургию в день 450-летия преставления святителя Варсонофия

Соборное архиерейское богослужение в день 450-летия преставления святителя Варсонофия, епископа Тверского, Казанского чудотворца состоялось сегодня в одноименном храме в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Божественную литургию совершили митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, а также епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил. Песнопения исполнили архиерейский хор под руководством Дениса Рогова и приходской хор под управлением Дмитрия Дорофеева.

«На мирной и сугубой ектениях были вознесены молитвы о Российском воинстве и о мире. По запричастном стихе проповедь произнёс руководитель отдела религиозного образования и катехизации Казанской епархии иерей Александр Данилов. В завершение были пропеты тропари Святой Пасхи и совершено величание святителю Варсонофию», – говорится в сообщении.