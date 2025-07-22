Митрополит Кирилл: «Вера – это та сила, которую победить невозможно»

В лектории Присутственных мест Казанского кремля стартовала всероссийская научная конференция «Защитники Отечества. Земные и небесные». Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества в России и 200-летию со дня памяти императора Александра I.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на пресс-подходе перед началом конференции подчеркнул неразрывную связь веры и защиты Отечества.

«Как без веры? Вера – это та сила, которую победить невозможно. Можно иметь мощное оружие и технику, но без веры в Бога, без веры в правду и справедливость своей Родины делать нечего», – сказал владыка.

Он напомнил, что накануне в столице Татарстана отпраздновали день Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник, по его словам, символизирует именно «веру и единение».

«Преподобный Сергий Радонежский на заре российской государственности сказал слова, ставшие девизом: "Любовью и единением спасемся". Так мы и спасаемся», – заключил митрополит Кирилл.

Участие в форуме принимают историки, архивисты и музейные работники из Москвы, Подмосковья, Калининграда и Татарстана.