Митрополит Кирилл: В период внешних нападок на Россию важно сохранить единство народов

В период внешних нападок на Россию важно сохранить единство населяющих ее народов. Об этом заявил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, комментируя послание Президента РТ Рустама Минниханова Госсовету республики.

«Самое главное, что сказал Президент: как бы нам не было сложно сегодня, нужно объединиться. Потому что время, которое мы пережили за последнее десятилетие, способствовало тому, чтобы человек немного отошел от личного общения. Сегодня объединение, общение друг с другом очень необходимо», — заметил архиерей.

По мнению владыки, важно находить поводы для совместных дел и проектов. «Как мы это делаем с нашими исламскими братьями — работаем по разным социальным направлениям. Для нас важно, что мы не чувствуем какого-то разделения. Мы вместе, мы единый народ», — заключил митрополит.