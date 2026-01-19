Митрополит Кирилл в Крещение: «Святая вода – это не нечто шаманское, это Божия благодать»

Сегодня у православных христиан один из великих праздников – они отмечают Крещение Господне. Во всех храмах проходят торжественные службы, освящается вода, после чего многие окунаются в купель. «Татар-информ» побывал у храма-памятника на Казанке, где чин великого освящения воды совершал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.





Накануне митрополит Кирилл совершил чин великого освящения воды в реке Казанке

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Еще недавно здесь царила разруха, а сегодня храм сияет во всей своей красоте»

Сегодня православные всего мира отмечают один из самых значимых праздников – Крещение Господне. Это день, в который Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан от Иоанна Предтечи.

«Господь приходит на эту землю, смиряет себя. Идет вместе с грешниками к Иоанну Крестителю, показывает пример и потом уходит в пустыню, после чего выходит на проповедь. До этого события Христа практически никто не видел. Прожив некоторое количество лет, он находился в некоем забытии, а после крещения началась его проповедь Евангелия: “Покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие”», – напомнил события, описанные в Евангелии, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Накануне, в Крещенский сочельник, митрополит Кирилл совершил чин великого освящения воды в реке Казанке – иордань оборудовали рядом с храмом-памятником в честь Нерукотворного Образа Спасителя. К назначенному часу здесь собрались сотни верующих.

Иордань оборудовали рядом с храмом-памятником в честь Нерукотворного Образа Спасителя Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Несколько последних лет купели на Казанке не было, в том числе из-за низкого уровня воды в реке, хотя ранее это место было традиционным для купания в Крещение Господне. В прошлом году храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя отреставрировали, и здесь снова стали регулярно совершаться богослужения. Вернулась и традиция оборудовать место для купания.

К благоустройству подошли основательно – установили мужские и женские раздевалки, организовали раздачу горячего чая. Лед у купели застелили хвоей, установили две большие фигуры ангелов из снега.

Митрополит Кирилл: «Это одна из самых красивых точек нашего города» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правящий архиерей поделился воспоминаниями: когда впервые пришел к храму на Казанке, он был одет в строительные леса, царила разруха, и в тот момент, казалось, не было никаких перспектив.

«Не было никакого настроения. Но прошло относительно немногое время, и этот храм засиял своей настоящей внутренней красотой. Самое интересное, что когда мы пришли сюда с Раисом нашей республики, нас потряс вид, который открылся отсюда на город. Это одна из самых красивых точек нашего города. Здесь можно видеть жизнь и радоваться красоте», – подчеркнул митрополит Кирилл.

В прошлом году храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя отреставрировали, здесь возобновились богослужения, а теперь и вновь оборудовали иордань Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Многие думают: пришел и смыл все грехи. Ничего подобного – грехи смываются тяжелым трудом»

Митрополит Кирилл напомнил, что окунаться в иордань нужно с благоговением.

«Святая вода – это Божия благодать, а не нечто шаманское. Многие думают, что ты пришел и смыл с себя грехи, – ничего подобного, грехи смываются тяжелым трудом. То, что мы освящаем воду в иордани, – это традиционное действо. Раньше воду набирали из различных источников – из рек, прудов, озер. И приходили на иордань, чтобы ее освятить, освящали воду и в своих колодцах. Сейчас пришло другое время, вода уже не совсем чистая, но традиция осталась», – объяснил владыка.

Купание на Крещение не церковная традиция, это скорее русская забава, напомнил владыка Кирилл.

«Уже, наверное, миллион раз об этом говорили. Не каждому это интересно и не каждому дано, но кто хочет – пожалуйста. Это никакого отношения к религиозному действу не имеет. Сейчас мы будем молиться, чтобы Господь освятил эти воды, как воды Иордана собой, – это дар. А то, что кто-то пойдет в воду, – это просто традиция. Я бы тоже присоединился, но это потом, без свидетелей», – улыбнулся митрополит.

Окунание в прорубь на Крещение благодатно, интересно и хорошо, но совсем не обязательно. Главное, чтобы святая вода была в доме у каждого человека, подытожил глава Татарстанской митрополии.

В обустройстве купели у храма-памятника принял участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Митрополит рассказал, что в обустройстве купели у храма-памятника принял участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко – он сам помогал рубить лед. Подключились к делу и несколько предприятий города.

«Он инициатор этой купели – сам организовал, сам трудился здесь. Принудил меня сегодня, чтобы я пришел на освящение воды. Я это делаю с большой радостью и удовольствием. Дай Бог, чтобы это место стало традиционным для тех, кто хочет в крещенские дни окунуться в святую воду», – добавил владыка Кирилл.

«В Набережных Челнах мы двадцать лет делали купель в центре города. Но в этом году мы решили по благословению владыки сделать хорошую, благоустроенную красивую купель. Для того, чтобы все, кто хочет, кому позволяет здоровье, могли прийти и окунуться. Грехи так не смываются, но каждый должен постараться благоговейно, с верой окунуться. Чтобы была радость и во здравие», – отметил Олег Коробченко.

Он добавил, что постарается каждый год организовывать купель на этом месте.

«Окунаясь, я получаю заряд на весь год – планирую покорить пик Ленина, силы мне пригодятся»

Митрополит Кирилл вместе со священнослужителями и архиерейским хором отправился к иордани. Зазвучала молитва, и начался чин великого освящения воды. Трижды окунув крест в воду, владыка набрал воды и окропил ею всех присутствующих. Люди старались подойти ближе, чтобы и их коснулась великая крещенская радость.

Первым в ледяную воду зашел Олег Коробченко, за ним последовали другие желающие. В какой-то момент к проруби выстроилась немалая очередь. Среди купающихся оказался гость из Санкт-Петербурга.

«Я приехал к родственникам, юбилейный десятый год окунаюсь. Ощущения самые лучшие – как будто заново родился. Не пропускаю, это уже привычка. Для меня окунание – это некое соединение с Богом. У меня родители воцерковленные, поэтому и я верующий», – рассказал Эдуард.

Молодой человек отметил, что был сегодня на службе в храме. Для него Крещение Господне не представляется без богослужения. Другой купающийся рассказал, что заранее не готовился к окунанию в ледяную воду.

«Я первый раз купаюсь. Впечатления очень необычные. Сначала было очень холодно, а сейчас уже жарко», – рассмеялся Александр.

В какой-то момент к проруби выстроилась немалая очередь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Купание сопровождалось бурными эмоциями – люди радостно вскрикивали, от них исходил пар. На реке обычно холоднее – пространство открытое, в какой-то момент поднялся ветер, но желающих меньше не становилось. Многие стояли без верхней одежды в очереди и, казалось, совсем не мерзли. Кто-то, окунувшись, спешил скорее в раздевалку, другие неторопливо шли, успевая общаться с журналистами.

«Я каждый год окунаюсь. Я мусульманин, но в нашей многоконфессиональной стране можно. В воду захожу только с чистыми мыслями. Окунаюсь и никогда не болею», – рассказал еще один купающийся.

Среди купающихся было немало женщин. Алина Сафина рассказала, что увлекается альпинизмом и окунание для нее своего рода поиск экстрима.

«У меня традиция с 2011 года. Я тогда первый раз побывала во Владимире, как раз было Крещение. Я искупалась в реке, и мне это очень понравилось. Вернувшись в Казань, стала окунаться здесь. Обычно ездила в Раифский монастырь, но сегодня узнала, что и на Казанке появилось место. Окунаясь, я получаю заряд на весь год. Как раз планирую покорить пик Ленина, силы мне пригодятся», – объяснила она.

Утром митрополит Кирилл возглавил праздничную службу и совершил чин великого освящения воды в Богоявленском соборе на улице Баумана Фото: © пресс-служба Татарстанской митрополии

«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»

Накануне митрополит Кирилл совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в храме Богоявления Господня села Анатыш Рыбно-Слободского района Татарстана. Затем возглавил всенощное бдение в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. День у владыки выдался активным и завершился вечером на Казанке.

«Душа человека всегда остается такой, какой ее создал Бог. Если человек будет иметь желание, он найдет для себя тот уголок, в котором его душа будет принимать благодать Божию. Тот, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет – причины, чтобы не делать. Поэтому лучше в нынешней жизни уделять время самому себе в духовном смысле, уделять время своим ближним, но это должно происходить не через электронные средства связи, а именно глаза в глаза. Личного общения ничто не заменит. Точно так же у человека есть такое же личное общение с Богом. Если будет это общение, то у человека будет совершенно другой взгляд на жизнь», – объяснил митрополит Кирилл.

Митрополит Кирилл: «Личного общения ничто не заменит. Точно так же у человека есть такое же личное общение с Богом» Фото: © пресс-служба Татарстанской митрополии

Сегодня утром митрополит Кирилл возглавил праздничную службу и совершил чин великого освящения воды в Богоявленском соборе на улице Баумана. Другое название праздника – Богоявление. Как говорит нам Евангелие, когда Христос вошел в Иордан, чтобы принять крещение, произошло явление Святой Троицы: «...отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

После службы были освящены купели по всему Татарстану. Праздновать Крещение Господне Православная церковь будет еще неделю. В это время в храмах будут проходить праздничные богослужения.