Митрополит Кирилл: «Советское образование было лучшим в мире, и это нужно вернуть»

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Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл высказался о том, как решишь вопрос кризиса системы образования.

«Нам не нужно изобретать заново велосипед. Была отработана система Ушинского – русской классической школы. В свое время она переформатировалась в советскую систему, которая была лучшей в мире. Школьники Советского Союза были лучше, чем их сверстники во всем мире. Эту систему сейчас ломают, и ее нужно вернуть», – рассказал владыка

Эта система была выстроена не большевиками, а еще в конце XIX века - начале XX века при императорах Александре II, Александре III и Николае II, подчеркнул владыка Кирилл.

«Тогда была развернута огромная сеть школ. Было открыто 140 тысяч школ в Российской Империи, то есть везде была грамотность, которая внедрялась через эту систему образования. Просто нужно вернуться к нашим истокам. С учетом сегодняшнего времени, наличия современных электронных устройств нужно воспитывать человека. Школа не может давать только образование и знание, школа обязана воспитывать человека. Я хотел бы подчеркнуть, что образование и здравоохранение не должны быть услугой – это наше национальное достояние. И мы должны об этом заботиться», – считает митрополит.