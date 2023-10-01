Митрополит Кирилл совершил первую за 90 лет литургию в храме Пестречинского района

Фото: Татарстанская митрополия

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл сегодня совершил Божественную литургию в храме святителей Гурия, Германа, Варсонофия, Казанских чудотворцев в селе Люткино.

Литургия в этом старинном храме, закрытом в советское время, совершалась впервые за 90 лет, сообщают в митрополии Татарстана.

Фото: Татарстанская митрополия

В храме присутствовал глава Пестречинского муниципального района РТ Ильхам Кашапов и руководитель Исполнительного комитета Пестречинского района Вадим Никитин.

Фото: Татарстанская митрополия

«Надеюсь, никто не пожалел, что сегодня приехал сюда, в этот храм, построенный нашими благочестивыми предками, и удивительным образом сохранившийся до сегодняшнего времени, пусть даже в таком состоянии. Ведь сколько у нас стоит разрушенных храмов? Немереное количество. Эти храмы — животочащие раны на теле нашего народа и земли, которые напоминают нам о том, что когда-то наша страна действительно была великой и боголюбивой», – обратился митрополит к верующим.

Фото: Татарстанская митрополия

Отметим, что закладка храма состоялась еще в 1887 году, а в 1889 году храм освятили. Средства на его возведение пожертвовал казанский купец Михаил Попов. С апреля 1937 года приход остался без священника, а церковь была закрыта.

В июне 2023 года дело возрождения прихода Казанских святителей было вверено настоятелю Софийского храма города Казани протоиерею Александру Павлову. Прихожане Софийского храма принимают активное участие в возрождении старинной сельской церкви, отметили в митрополии.