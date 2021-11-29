Митрополит Кирилл отслужил литургию в Казани в первый день Рождественского поста

В первый день Рождественского поста митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершили литургию в храме преподобного Серафима Саровского в Казани.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Серафимовский приход отмечает 22-ю годовщину с открытия первого храма прихода. Архипастырям сослужило духовенство Казанской и Екатеринбургской епархий. Во время богослужения молились об усопших строителях, благодетелях, работниках и прихожанах Серафимовского прихода.

После службы владыка Татарстана поприветствовал всех пришедших прихожан и поздравил их с годовщиной храма.

«Мы сегодня приглашали на богослужение владыку Анастасия, который 22 года назад совершал на этом месте первую Божественную литургию, но он, к сожалению, не смог приехать, как и владыка Иннокентий, который в течение одного года был здесь настоятелем. Но отец Димитрий здесь, отец Кирилл здесь – за 22 года других настоятелей здесь не было. Слава Богу, что так, ведь семья – это не когда пришёл и ушёл, побыв год-другой, а когда все вместе», – рассказал митрополит Кирилл.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

После этого правящий архиерей республики напомнил, что в этот день совершается память преподобного Паисия Величковского, который в XVIII веке был игуменом в Российской империи. Под его началом трудились десять тысяч монахов.

«В сегодняшний день я хотел бы передать духовенству и прихожанам этого храма дар владыки митрополита Нижегородского Георгия, к которому мы обращались от имени прихода с просьбой передать частицы мощей прославленных Церковью жён Дивеевских. В этом ковчеге – мощи семерых угодников Божиих», – поделился владыка Татарстана.

Затем митрополит Кирилл затронул вопрос: почему некоторые прихожане не причащаются? Он предположил, что они могут считать себя неготовыми к этому.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

«Среди нас нет достойных, достойные все на небе, а мы все – грешники. Но мы хотим, чтобы Господь сделал нас святыми. А как можно стать святым без Христа? В Божий храм мы идём, чтобы соединиться с Богом, и мы должны себя к этому приготовить. Для этого нужно что-то в себе изменить. А мы не хотим ничего менять, и поэтому не причащаемся, сославшись на то, что "не подготовились". Этот узел нужно разрубить раз и навсегда», – сообщил митрополит.

В конце своего обращения владыка Татарстана пожелал всем пришедшим усердно молиться, хранить святой пост и ждать праздник Рождества Христова.

После этого духовенство и прихожан также поздравили митрополит Екатеринбургский Евгений и епископ Макаровский Гедеон. Настоятель Серафимовского прихода иеромонах Кирилл подарил архипастырям защитные маски с символикой храма. Такие же маски получили прихожане, которые пришли за день до этого помолиться за праздничным всенощным бдением.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

В завершение литургии прошло поклонение святым женам Дивеевским. Затем во дворе храма для прихожан организовали праздничную трапезу.

Напомним, Рождественский пост в России наступил 28 ноября и продлится до 6 января следующего года.