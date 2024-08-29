Спасо-Евдокиевский храм Казани отмечает свой 290-летний юбилей

Сегодня Спасо-Евдокиевскому храму Казани исполнилось 290 лет. В честь этого события митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную Литургию в сослужении духовенства города.

Фото: © Елена Фенина / Татар-информ

После окончания службы во дворе храма организовали трапезу, где выступил приходской вокальный коллектив.

Вечером празднование продолжится: в 16:00 будет совершено богослужение с чтением акафиста Нерукотворному образу Господа Иисуса Христа. Затем во дворе храма организуют праздник для детей и взрослых: выступят ВИА «Волга-Волга», «Однажды» и другие артисты. Также здесь пройдет ярмарка, мастер-классы и игры для детей. Вход бесплатный. Спасо-Евдокиевский храм находится по адресу: улица Федосеевская, 46.

Фото: © Елена Фенина / Татар-информ

Названа обитель в честь преподобномученицы Евдокии — небесной покровительницы Евдокии Михляевой, жены владельца суконной мануфактуры Ивана Михляева. Благодаря ему в городе было построена не одна церковь.

Спасо-Евдокиевский храм был построен в 1734 году и до наших дней сохранил свой первозданный вид. В 1932 году обитель закрыли по указанию Президиума Казанского городского совета: ее хотели разобрать, а кирпичи пустить на строительство жилых зданий. Церковь удалось сберечь, но открыться вновь советские власти не позволили. Храм ждала печальная участь – здесь стали содержать заключенных. По некоторым данным, святое место стали использовать для исполнения смертных приговоров.

Только в 1998 году церковь вернули Русской Православной Церкви. К этому времени кресты были утрачены, а купола заржавели. Восстановление заняло два года – сейчас это великолепный храм, расположенный в пяти минутах от Кремлевской набережной. Соседствует он с мечетью «Ирек».

Фото: © Пресс-служба Татарстанской митрополии

Стены обители украшены фресками, на территории подворья установлены скульптуры, разбит сад, в котором звучит соловьиная трель. Также это единственный в Казани храм с крытой купелью, где совершаются таинства Крещения. Сюда можно прийти и в праздник Крещения Господне, чтобы по традиции окунуться в святую воду. Подробное расписание можно узнать на сайте храма и в социальных сетях.