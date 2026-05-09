Митрополит Кирилл: Россия остается силой, которая не дает рассыпаться миру

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравил жителей республики с Днем Победы.

«В День Великой Победы мы всем сердцем кланяемся тем, кто совершил бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной войны, и благодарим Бога за то, что Он дал нам таких героев, благодаря которым мы и 81 год спустя живем на свободной земле. Многое из того, что задумывалось нашими врагами, сегодня исполняется. Но Россия по-прежнему остается той надежной защитной силой, которая не дает рассыпаться всему миру», – подчеркнул он.

Он помянул воинов и вождей, погибших во время Великой Отечественной войны, а также отметил, что дети, внуки и правнуки героев сейчас снова защищают Отечество и мирных жителей.

«Будем молиться о том, чтобы страна наша процветала, чтобы жизнь нашей Родины была светлой и радостной. Всех вас поздравляю с главным государственным и всенародным праздником – Днем Великой Победы! Христос Воскресе! Пасха Христова победит всякое зло!» – сказал Кирилл.