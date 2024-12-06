Митрополит Кирилл рассказал зампреду ГД Анне Кузнецовой о святынях Казанского края

Фото: tatmitropolia.ru

Заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь накануне вечером. В ходе визита ее сопровождали депутат Госдумы Татьяна Ларионова и заместитель председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов. Делегацию встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: tatmitropolia.ru

Сразу после прибытия в обитель гости возложили цветы к могиле митрополита Феофана (Ашуркова), находящейся возле алтаря Казанского собора. Далее, они посетили Пещерный храм, где поклонились месту явления чудотворной иконы Божией Матери в 1579 году. Завершив осмотр Пещерного храма, Анна Кузнецова направилась в главный храм восстановленного собора, чтобы помолиться перед почитаемым Казанским образом Богородицы.

В ходе встречи глава Татарстанской митрополии поделился с Анной Кузнецовой историей Казанского собора и рассказал о святынях Казанского края.