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Митрополит Кирилл рассказал зампреду ГД Анне Кузнецовой о святынях Казанского края
Заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь накануне вечером. В ходе визита ее сопровождали депутат Госдумы Татьяна Ларионова и заместитель председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов. Делегацию встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Сразу после прибытия в обитель гости возложили цветы к могиле митрополита Феофана (Ашуркова), находящейся возле алтаря Казанского собора. Далее, они посетили Пещерный храм, где поклонились месту явления чудотворной иконы Божией Матери в 1579 году. Завершив осмотр Пещерного храма, Анна Кузнецова направилась в главный храм восстановленного собора, чтобы помолиться перед почитаемым Казанским образом Богородицы.
В ходе встречи глава Татарстанской митрополии поделился с Анной Кузнецовой историей Казанского собора и рассказал о святынях Казанского края.
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