Митрополит Кирилл проведет Пасхальную службу в соборе Казанской иконы Божией Матери

фото: "Татар-Информ"

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вновь, как и годом ранее, проведет Пасхальную службу в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Напомним, данное место богослужения расположено на ул. Большая Красная, дом №5.

Как сообщается на официальном сайте Татарстанской митрополии, богослужение начнется в 23:00. Также запланирован и Пасхальный крестный ход.

Далее последует Пасхальная заутреня и Божественная литургия. Богослужение в честь Светлого Христово Воскресения начнется ровно в 00:00 в том же соборе.

Отмечается, что Великую Пасхальную вечерню митрополит Кирилл проведет также в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Начало богослужения в 16:00.