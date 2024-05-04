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Митрополит Кирилл проведет Пасхальную службу в соборе Казанской иконы Божией Матери
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вновь, как и годом ранее, проведет Пасхальную службу в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Напомним, данное место богослужения расположено на ул. Большая Красная, дом №5.
Как сообщается на официальном сайте Татарстанской митрополии, богослужение начнется в 23:00. Также запланирован и Пасхальный крестный ход.
Далее последует Пасхальная заутреня и Божественная литургия. Богослужение в честь Светлого Христово Воскресения начнется ровно в 00:00 в том же соборе.
Отмечается, что Великую Пасхальную вечерню митрополит Кирилл проведет также в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Начало богослужения в 16:00.
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