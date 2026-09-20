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Общество 20 сентября 2026 10:53

Митрополит Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму

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Митрополит Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму РФ утром 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Отдать свой голос митрополит прибыл на Избирательный участок № 270 в Приволжском районе Казани.

«Мы все хотим жить в стабильном обществе. И сегодня мы принимаем решение с надеждой на то, что наша страна и наша республика будут жить в мире и благополучии. Дай Бог, что так и было. В нашей стране есть достойные люди, которые неоднократно проявляли себя с лучшей стороны, совершали добрые дела. Участвуя в выборах, мы выражаем согласие с тем, что именно эти люди будут влиять на нашу жизнь с высоких трибун государственной власти», – прокомментировал митрополит Кирилл.

#татарстанская митрополия #митрополит Кирилл #Выборы-2026
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