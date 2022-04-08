Митрополит Кирилл пригласил верующих Казани поклониться частице Ризы Господней

9 апреля в пять часов вечера в собор Казанской иконы Божией Матери доставят частицу Ризы Господней из Свято-Введенского Толгского женского монастыря в Ярославле. Она будет находиться в столице Татарстана до вечера 15 апреля. В связи с этим митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл приглашает верующих поклониться святыне.

«Мы очень рады, что в дни Великого поста, в преддверии Страстной седмицы, в которую мы будем вспоминать Страдания Господа нашего, часть Его одежды будет пребывать на нашей Казанской земле. Верю, что принесение святыни послужит к укреплению нашей веры, к утешению нас и наших близких. Верю, что соприкоснувшись с этой дивной святыней, мы с вами ощутим благодать Божию в благословенные дни Святой Четыредесятницы», – сообщил владыка Татарстана.

Верующие смогут поклониться святыне в любой день с 8.00 утра до 20.00 вечера. В 11.00, 15.00 и 19.00 у частицы Ризы Господней будут совершаться молебны. Об этом сообщают в пресс-службе Татарстанской митрополии.

«Желаю всем нам утешиться в эти заключительные дни Великого поста, укрепиться духовно, ощутить в своей жизни присутствие Божие, Его благословение и Его великую милость ко всем нам. Пусть милость Божия и благословение Божие пребывают со всеми нами! Храни вас Господь!» – заключил митрополит.